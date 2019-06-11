إعلان تشهير رسمي..

2019/06/11 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، بصاحب منشأة تختصّ ببيع وتركيب إطارات السيارات؛ وذلك بعد صدور حكم يقضي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ...

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