نائب عن البناء: لا بوادر لحل معضلة الكابينة الوزارية لغاية الان

2019/06/11 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف البناء فاضل الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، أن الكتل السياسية لا تمتلك إي بوادر لحل “معضلة” الكابينة الوزارية وتسمية المرشحين للوزارات الشاغرة حتى

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