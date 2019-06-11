بحادث سير شمالي بغداد.. مصرع ثلاثة اشخاص

2019/06/11 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني،اليوم الثلاثاء، بمصرع ثلاثة اشخاص بحادث سير في التاجي شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث إن "ثلاثة اشخاص لقوا مصرعهم، مساء اليوم،

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