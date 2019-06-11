حل لغز ظهور الثقوب الغامضة في القطب الجنوبي!

2019/06/11 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..ظهرت ثقوب ضخمة في الجليد البحري بالقطب الجنوبي منذ أسابيع، ما أثار حيرة العلماء حول العالم.ولطالما شهد الخبراء ظهور الثقوب الجليدية الغامضة، التي تسمى “بولينيا”، حيث تستمر من عدة أسابيع إلى أشهر، لتكون بمثابة واحة لطيور البطريق والحيتان.وبين عامي 1974 و1976، فُقدت مساحة (بحجم نيوزيلندا) من الجليد البحري في أنتاركتيكا، بسبب انتشار […]

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