2019/06/11 | 20:17

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الأخبار المحلية

الثلاثاء 11 يونيو 2019 | 07:52 مساءً | عدد القراءات : 21

احباط ادخال اكثر من 500 طن من مادة حفر الآبار عبر خور الزبير

بغداد/..



احبطت هيأة المنافذ الحدودية ادخال اكثر من 500 طن من مادة حفر الآبار عبر خور الزبير في البصرة.

وذكرت الهيأة في بيان، تلقته، "عين العراق نيوز"، انه" بالتعاون مع الأمن الوطني وضباط شعبة البحث والتحري وبناءا على قرار قاضي تحقيق سفوان تم إحالة ٢٧ شاحنة إلى مركز شرطة خور الزبير في منفذ ميناء خور الزبير محملة بمادتي {البرايت والبنتونايت} والتي تدخل ضمن عملية حفر الآبار، والتي تم ضبطها داخل الحرم الكمركي".

واضافت" تمت الأحالة لعدم وجود أجازة أستيراد لمادتين مع وجود فرق في التصريحة الكمركية اكثر من 500 طن لم يصرح بها وهذا تتسبب هدراً في المال العام".

واشارت الى" إحالة المخالفة وفق محضر أصولي موقع من قبل أستخبارات المنفذ والكمرك العسكري والامن الوطني لعرضها امام قاضي تحقيق محكمة تحقيق سفوان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".انتهى4

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