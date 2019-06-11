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الحلبوسي يستقبل السفير الامريكي الجديد لدى العراق


الحلبوسي يستقبل السفير الامريكي الجديد لدى العراق
2019/06/11 | 20:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

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