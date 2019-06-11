وزير الشباب يوجه بصرف رواتب مدربي الفئات العمرية وموظفي اتحاد الكرة

2019/06/11 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة إستقبل وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، اليوم الثلاثاء، رئيس واعضاء الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، في مقر الوزارة، لمناقشة المشاكل المالية التي تواجههم.وذكر لوزارة الشباب والرياضة تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، فإن “وزير الشباب والرياضة احمد رياض، استمع الى المشاكل التي تعترض عمل الاتحاد من قبل رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود، ابرزها […]

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