أول لقاء للحلبوسي مع السفير الاميركي الجديد لدى بغداد منذ تسلمه مهامه

2019/06/11 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق ماثيو تولر في أول لقاء يعقد بينهما منذ توليه منصبه سفيرا جديدا وهنأ الحلبوسي خلال لقائه تولر بمناسبة تعيينه سفيرا لدى بغداد، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله الدبلوماسي الجديد؛ تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.وتطرق […]

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