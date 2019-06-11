برتش بتروليوم ترفع احتياطي العراق النفطي الى خامس دولة بالعالم ترجمة خولة الموسوي

2019/06/11 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت شركة بريتيش بتروليوم تقديرات احتياطي النفط الخام في العراق الى خامس دولة في العالم والمملكة العربية السعودية بنسبة 12 ٪ ، وهو أول تغيير رئيسي في الاحتياطيات المقدرة للبلاد منذ عام 1989.في تقريرها الإحصائي لعام 2019 الإحصائي ، أعادت BP ضبط بعض احتياطيات الغاز السعودي كنفط ، مما سمح للرياض بالاقتراب من أعلى...

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