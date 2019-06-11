2019/06/11 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمنى لو تراجع باسيل عن كلامه «بأسرع من ذلك»

الثلاثاء - 7 شوال 1440 هـ - 11 يونيو 2019 مـ

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (الوكالة الوطنية للإعلام)

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»

طالب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم (الثلاثاء)، بعدم وضع العرب والسعودية في خصومة مع لبنان، متمنياً «لو تراجع جبران باسيل عن كلامه بأسرع من ذلك».وقال الحريري في كلمة له: «يجب أن يكون معلوماً أن العلاقات مع الدول العربية غير خاضعة لمزاج البعض، لبنان بلد عربي، وعندما يقف رئيس الحكومة على أي منبر فهو يتكلم باسم لبنان، وأنا حضرت قمة مكة، ووافقت على القرارات باسم لبنان».وأكد أنه «لا يجب أن نضع الدول العربية والسعودية في موقع الخصومة مع لبنان، وكل بيت في لبنان لديه من يعمل هناك»، مشدداً على أن «لنا أن نفهم أن مصالح البلد قبل مصالحنا الخاصة والسياسية، والولاء إلى لبنان يتقدم الولاء لأي محور».وعبّر رئيس الوزراء اللبناني عن سعادته لنفي وزير الخارجية جبران باسيل لكلامه حول العمالة بلبنان، كما تمنى لو أتى النفي «فوراً».وأضاف: «مررنا بمراحل صعبة، ولكن عملية تشكيل الحكومة عرقلت البلاد، والقوى السياسية تجتمع بمجلس الوزراء وتعرقل في الخارج».وتابع الحريري: «هناك من يسعى لإنهاء التسوية السياسية، ولو دفعت أنا ثمنها»، مشدداً على أن «الغضب في الوسط السني حقيقي، وسببه بعض الحلفاء»، داعياً عناصر «تيار المستقبل» إلى «عدم الانجرار للتصعيد».وطالب رئيس الوزراء اللبناني القوى السياسية بتأمين ظروف عودة السياح العرب، وعدم عرقلتها، مؤكداً عدم قبول تطاول «أي أحد على المؤسسات الأمنية كافة».





لبنان

اخبار الخليج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحريري يطالب بعدم وضع العرب والسعودية في خصومة مع لبنان) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحريري يطالب بعدم وضع العرب والسعودية في خصومة مع لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).