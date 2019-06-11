واشنطن: لن نتوصل لاتفاق تجاري مع بكين خلال قمة العشرين

2019/06/11 | 20:45

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الثلاثاء - 7 شوال 1440 هـ - 11 يونيو 2019 مـ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني (أ.ف.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»

قال وزير التجارة الأميركي مارك ويلبور روس، اليوم (الثلاثاء)، إن الولايات المتحدة والصين لن تعلنا اتفاقا تجاريا خلال قمة مجموعة العشرين، المقررة في أواخر يونيو (حزيران) في اليابان، بينما يعتزم دونالد ترمب إثارة الموضوع مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلالها.وأعلن ويلبور روس على قناة «سي إن بي سي» الأميركية أن «قمة العشرين ليست المكان الذي نعقد فيه اتفاقاً تجارياً نهائياً»، مشدداً في الوقت نفسه على احتمال التوصل إلى «شكل من أشكال الاتفاق حول سبل المضي قدماً»، وأصر على أن ذلك لن يكون بالتأكيد اتفاقاً نهائياً.وأكد الوزير أنه رغم أن هذا الصراع قد يتخذ شكل «حرب ساخنة»، لكنه سينتهي بـ«حل تفاوضي».وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن عودة التوتر بين الصين والولايات المتحدة من شأنه التأثير على نمو الاقتصاد الأميركي، مع تأكيده أنه حتى الآن تبدو الآثار على المستهلكين محدودة.ومن جهته، كرر ترمب أن المستهلكين الأميركيين غير متضررين من حرب الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن.وقال إن الحكومة الصينية تخفض قيمة عملتها وتدعم الشركات من أجل التخفيف من آثار الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 25 في المائة على ما يساوي 250 مليار دولار من الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.وهدد ترمب أمس (الاثنين) بفرض رسوم جمركية جديدة إذا لم يتم اللقاء المقرر بينه وبين الرئيس الصيني في أوساكا في اليابان خلال قمة مجموعة العشرين.





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