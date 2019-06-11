مجلس الأمن يصدر قرارا حول المفقودين في النزاعات

2019/06/11 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أصدر مجلس الأمن الدولي، بمبادرة من الكويت، للمرة الأولى قرارا يتعلق بالمفقودين في النزاعات، يدعو الدول إلى إنشاء مكاتب للمعلومات وإحصاء المعتقلين وأسرى الحرب.وجاء في النص الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع: “يدعو المجلس جميع الأطراف المرتبطين بنزاعات مسلحة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الممكنة للبحث عن الأشخاص المفقودين وإتاحة استعادة […]

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