2019/06/11 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم حسنين في الأعوام الخمسة الماضية، شهدت العلاقات المصرية-الإسرائيلية تحسناً مطرداً.ونظراً لأن البلدين يواجهان التهديد نفسه الذي يشكّله تنظيم «الدولة الإسلامية» على حدود سيناء، فقد حرص الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي وكبار مسؤوليه على الاجتماع مع المنظّمات اليهودية الأميركية للتشديد على أهمية علاقة القاهرة مع إسرائيل.ومع ذلك، فوفقاً لبعض التقارير، لم يشارك السوق ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلسلات رمضان تتناقض مع تواصل السيسي مع إسرائيل) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلسلات رمضان تتناقض مع تواصل السيسي مع إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).