فريدمان «نمر من ورق»

2019/06/11 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهند عبد الحميد طالبت حركة السلام الإسرائيلية من الرئيس ترامب الطلب من ديفيد فريدمان بأن يحزم حقائبه ويرحل، وبإقالته كسفير لأميركا في إسرائيل، متهمة إياه بأنه حصان طروادة نيابة عن اليمين الاستيطاني الإسرائيلي المتطرف.وتشككت رئيسة حركة ميرتس فيما إذا كان فريدمان سفيرا للولايات المتحدة أم سفيراً لدولة المستوطنات يساعد في إقامة مستوطنات متطرفة معادية ...

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