وهم حروب المناخ

2019/06/11 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آلاء مرابط ولوكا بوكن نيويورك في السنوات التي سبقت الحرب الأهلية في سوريا، عانت البلاد من ثلاثة موجات جفاف متتالية.من خلال فرض النزوح الداخلي، اسهمت موجات الجفاف في التوترات الاجتماعية التي اندلعت في الاحتجاجات الشعبية في عام 2011.لكن هذا لا يعني أن الصراع السوري «حرب مناخية».مع انتشار التغيرات المناخية المتطرفة، أصبح من ...

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