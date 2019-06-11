قوى التغيير بالسودان تقرر تعليق العصيان حتى إشعار آخر

2019/06/11 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏قررت قوى الحرية والتغيير تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي مؤقتا لإعادة ترتيب الأوضاع.وكان القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان معتز محمد صالح، أكد الثلاثاء، في تصريح خاص له مع "الحدث"، أن

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