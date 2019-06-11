عقوبات أميركية ضد 16 شخصاً وكياناً مرتبطين بنظام الأسد

2019/06/11 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات مالية على رجل أعمال سوري والشبكة التابعة له من شركاء وشركات لدعمه نظام بشار الأسد وتسهيله استيراد النفط الإيراني.وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية على قائمتها

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