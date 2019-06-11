2019/06/11 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزوراء يقسو على الجوية 4-1 ويتأهل لنهائي كاس العراق .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزوراء يقسو على الجوية ويتأهل لنهائي كاس العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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