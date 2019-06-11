أمين سر نادي الطلبة يستقيل من منصبه

2019/06/11 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم امين سر نادي الطلبة عباس وحيد، استقالته من منصبه على خلفية الازمة التي يعاني منها الفريق على جميع المستويات.وقال مصدر في إدارة النادي لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى، إن “امين سر ناي الطلبة عباس وحيد، قدم استقالته من منصبه بسبب الازمة المالية التي يعاني منها الفريق”.وأوضح أن “النتائج السلبية للانيق

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