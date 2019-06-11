2019/06/11 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس لجنة تصريف الأعمال للاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة وليد حمد الكَريطي جميع المواطنين وخاصة الفلاحين والمزارعين إلى عدم تصديق الشائعات المغرضة التي تطلق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يخص غرق بعض الاراضي الزراعية والبساتين الواقعة على ضفاف نهر الفرات في قضاء الهندية شرق كربلاء المقدسة.وأضاف الگريطي في حديث لوكالة نون الخبرية، على الرغم من إن هناك إرتفاع لمناسيب المياه نتيجة الاطلاقات المائية لمؤخر سدة الهندية، مبيناً إلا إنها تعتبر ضمن المناسيب الطبيعية في هذه الايام وستستمر لعده ايام لتأمين الريه الاولى لمحاصيل الشلب في المحافظات الجنوبية.

من جهتها مديرية الموارد المائية في كربلاء المقدسة نوهت عبر بيان نشرته في موقعها الرسمي جاء فيه " إن ارتفاع مناسيب نهر الفرات هو نتيجة زيادة الاطلاقات من مؤخر سدة الهندية وبتصاريف تقدر (390م3/ثانية) لغرض تأمين مياه الارواء وليس الفيضان،كما نود أن نوضح بأن هذه الاطلاقات هي ضمن حدود السيطرة ولا تشكل أي خطر على المواطنين لذا نرجو من المواطنين عدم تصديق الاشاعات المغرضة لبعض مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك يجب رفع التجاوزات من حوض نهر الفرات لتجنب حصول خسائر مادية في الممتلكات ".

ياسر الشمري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في كربلاء يحذر من تصديق الشائعات بما يخص غرق أراضي زراعية) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في كربلاء يحذر من تصديق الشائعات بما يخص غرق أراضي زراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).