برلمان كردستان يسمي مسرور بارزاني رئيسا للحكومة

2019/06/11 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رئاسة برلمان كردستان في جلستها المنعقدة اليوم على تسمية مسرور بارزاني مرشحا للحكومة الجديدة.وبين مصدر حكومي أن، فالا فريد الرئيسة المؤقتة لبرلمان كردستان طرحت اسم مرشح كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني مسرور مسعود مصطفى بارزاني كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.

وتابع أنه، جرى التصويت من قبل (87) نائباً من مجموع (97) نائباً، على تسمية مسرور مسعود مصطفى بارزاني لتشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان.

واضاف أن، “رئاسة برلمان كردستان سترسل هذا القرار الى رئيس اقليم كردستان، لاصدار مرسوم اقليمي بتكليفة مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان”.

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