2019/06/11 | 20:57

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اعتقال ضابط تحقيق متلبساً بـ "الرشوة" في كربلاء

كربلاء -

كلمة

أعلن مدير شؤون الداخلية في

محافظة كربلاء العميد خضير الصافي، يوم الثلاثاء، اعتقال ضابط تحقيق

ضبط متلبساً بـ "الرشوة" في أحد مراكز شرطة

المحافظة.

وقال الصافي في بيان حصل عليه

"موقع كلمة الإخباري" انه "بعد ورود معلومات عن

قيام احد ضباط التحقيق في قيادة شرطة كربلاء - قسم شرطة البلدة،

بمساومة احد المواطنين بمبلغ 1500$، مقابل الغاء اوامر قبض صادرة

بحقه وتوفر هذه المعلومات عن طريق مصادرنا تم تدوين افادة المشتكي

وعرضها على قاضي التحقيق واخذ موافقة بكبس الضابط بالجرم

المشهود".

واشار الى، انه "تم تشكيل مفرزة من

قبل قسم الشؤون الداخلية في المحافظة، وتم تحديد الوقت والمكان وتم

القاء القبض على الضابط المتهم متلبساً بالجرم المشهود"، مبيناً انه

"تم عرضه على قاضي التحقيق المختص وتوقيفه وفق المادة 307 من قانون

العقوبات لينال جزاءه العادل".

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