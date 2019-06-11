2019/06/11 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن زاد وزنها إلى أكثر من مئة كيلوغرام وأصيبت بالاكتئاب، لجأت شابة بريطانية إلى شراب معين أفقدها نصف وزنها، وجعلها رشيقة.فما سر هذا الشراب؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشروب جعلها تفقد 57 كيلوغراما من وزنها) نشر أولاً على موقع (قناة الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشروب جعلها تفقد 57 كيلوغراما من وزنها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الجزيرة).