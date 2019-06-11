«الحياة الفطرية» تكشف حقيقة صورة جوّالي المناطق المحمية

2019/06/11 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، صحة الصورة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي زُعم أنها تعود للجوّالين في المناطق المحمية، مؤكدة أن المو...

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