بوجبا: اعتناق الإسلام حولني لشخص أفضل.. وانتشلني من فترات عصيبة

2019/06/11 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الفرنسي، بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن اعتناقه للدين الإسلامي في عمر العشرين حوله لشخص أفضل.

وأشار بوجبا، صاحب الـ26 عامًا، إلى أن...

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