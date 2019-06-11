طقس شديد الحرارة وسحب ممطرة على بعض مناطق المملكة.. الأربعاء

2019/06/11 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد، الأربعاء، طقسًا حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد عب...

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