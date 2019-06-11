ترامب: تلقيت رسالة ”جميلة“ من زعيم كوريا الشمالية

2019/06/11 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه تلقى رسالة

دافئة للغاية و“جميلة“ من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الإثنين.

وفي كلمة للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إنه يعتقد

بأن أمرًا إيجابيًا سيحدث مع بيونغ يانغ، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.

وأوضح الرئيس الأمريكي بأن كيم أوفى بوعده، ولم يجرِ اختبارات

نووية أو صاروخية طويلة المدى.

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