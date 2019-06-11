2019/06/11 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

أعلن مجلس محافظة كركوك عن توصلها لاتفاق حول خطة المشاريع

لعام 2019 والمناقلة ل50% من تخصيصات البترودولار في جلسة عقدتها اليوم وحضرها 18 عضوا

وقال احمد العسكري عضو مجلس محافظة كركوك عن قائمة التاخي

في حديث لوسائل الاعلام بينها “النور نيوز” اليوم تم عقد جلسة رسمية بتوقيع

23 عضوا حيث تم الاتفاق على جزئيين من خطة

المشاريع لعام 2019 والذي تأخرنا فيه مع الأسف

لعدة أسباب منها هو عدم حضور بعض الأخوة من

أعضاء المجالس واليوم توصلنا الى نتيجة المصادقة

على الخطة المناقلة 50% من تخصيصات البترودولار

مع الأخذ ب16 ملاحظة عليها من قبل لجنتي المالية والمشاريع والتي صوت عليها المجلس

مؤخرا للتدقيق على الخطة وتمت الإجابة عليها ب16 ملاحظة وتمت القبول على المناقلة مع

الأخذ بهذه الملاحظات “.

واضاف ” بالنسبة للخطة فقد تضمنت 129 ملاحظة من قبل لجنة المشاريع وتمت مناقشتها في جلسة اليوم والتي كانت عبارة عن جلسة رسمية مداولة “.

وتابع” اذا لم يتم المصادقة على المشاريع خلال المدة التي حددها مجلس الوزراء لكركوك فان المبالغ المخصصة لكركوك لن تخرج من امرين الاول هو تخويل المحافظ لتنفيذ المشاريع دون هذه الملاحظات التي وقع عليها المجلس والامر الثاني هو إعطاء المبالغ للوزارات وهي تقوم بتنفيذ المشاريع حسب ما تراه “.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة كركوك تعلن التوصل لاتفاق حول خطة المشاريع لعام 2019) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة كركوك تعلن التوصل لاتفاق حول خطة المشاريع لعام 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).