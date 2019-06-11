خلاطي:قانون سبايكر جاهز للتصويت

2019/06/11 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة الحكمة حسن خلاطي، جاهزية قانون حقوق مجزرة سبايكر للتصويت، فيما كشف عن حقوق ذوي الشهداء.وقال خلاطي {للفرات نيوز} واطلعت عليه وكالة صدى , ان” قانون حقوق مجزرة سبايكر أصبح جاهزاً للتصويت بعد قراءته القراءة الثانية في البرلمان”.وأضاف ان” هذا القانون بعد التصويت على بنوده سيمنحهم حقوق مؤسسة الشهداء”.وأوضح خلاطي ان”

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