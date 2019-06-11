مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الاستملاك العيني للأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي

2019/06/11 | 21:02

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بغداد:سومر نيوز

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على مشروع...

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