الزوراء يهزم الجوية برباعية ويتأهل لنهائي الكأس

2019/06/11 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فاز فريق الزوراء، اليوم الثلاثاء، على القوة الجوية بأربعة أهداف لهدف، في اللقاء الجماهيري الذي جرى بينهما في ملعب الشعب الدولي لحساب الدور شبه النهائي من بطولة كأس العراق.

وسجل اهداف الفوز لفريق الزوراء اللاعبون مهند عبد الرحيم وعباس قاسم وعلاء عباس والبديل امير صباح، بينما سجل الهدف الوحيد للقوة الجوية لاعب الزوراء نجم شوان بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي ضوء نتيجة اللقاء تأهل فريق الزوراء الى نهائي البطولة لمواجهة فريق الكهرباء.

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