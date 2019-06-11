وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري

2019/06/11 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.

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