الزوراء تُجهز على الجوية برباعية في كأس العراق

2019/06/11 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق الزوراء اليوم الثلاثاء, فوزا كبيرا على الجوية قوامه 4-1، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في كأس العراق لينتقل الى المباراة النهائية في البطولة.

الزوراء

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