ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز على معدة خاوية؟

2019/06/11 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مجلة ألمانية دراسة توصي بعدم تناول الموز على معدة خاوية؛ لما قد يسببه من أضرار صحية بالجسم، موضحة أن الموز لا يعد الوجبة المناسبة للإفطار على معدة خاوية.

وأشارت مجلة “فرويندين” الألمانية، إلى أن تناول الموز على معدة خاوية يؤدي إلى زيادة مستوى الأنسولين في الدم بسرعة، وبعدها ينخفض بشكل كبير، ثم يعاود الجسم الشعور بالجوع.

وأضافت أن تناول الموز على معدة خاوية يرفع مستوى السكر في الدم على الفور، ومعه يزيد مستوى الحمض في الجسم، وعلى الرغم من أن الموز من العناصر الغذائية التي تمنح الجسم الطاقة بسرعة، وهذا ما يجعله فاكهة مثالية لمن يمارسون التمارين الرياضية، إلا أن هذه الطاقة سرعان ما تنفد وبعدها يشعر الجسم بالتعب.

جدير بالذكر أن الموز يحتوي على العديد من المواد الغذائية الصحية مثل فيتامين B6 والكالسيوم، ولكن هذه العناصر لا يتم امتصاصها من الجسم بشكل جيد إلا عند تناول الموز مع عناصر أخرى مثل الموسلي والمكسرات والعسل، وفي هذه الحالة يصبح الموز مناسبا لوجبة الإفطار.

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