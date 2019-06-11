4 عادات خاطئة تسرع ظهورَ الشعر الأبيض في سنّ مبكرة.. كيف تتجنّبها؟

2019/06/11 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن الشعر الأبيض يرتبط بتقدم العمر، إلا أن هناك بعضَ العادات اليومية التي لا ينتبه إليها كثيرون قد تؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة.وبحس...

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