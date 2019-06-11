الأحساء والرياض تُسجّلان درجات حرارة عُظمى ٤٦ و ٤٥.. و

2019/06/11 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سُجلت اليوم درجة الحرارة العظمى في الأحساء "٤٦"، بينما سُجلت في الرياض "٤٥" درجة مئوية، وهي أعلى حرارة سجلتها الرياض منذ دخول فصل الصيف فعليًّا الأسبو...

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