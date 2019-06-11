2019/06/11 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مالية الحشد الشعبي:عدم السماح بصرف الراتب بالعملات الأجنبية وذلك لفرق العملة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالية الحشد الشعبي:عدم السماح بصرف الراتب بالعملات الأجنبية وذلك لفرق العملة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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