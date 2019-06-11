هل يستطيع العراق الغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع اميركا؟

2019/06/11 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بين الخبير الامني صباح العكيلي ، اليوم الثلاثاء، ان العراق بامكانه الغاء الاتفاقية الامنية مع الجانب الاميركي واخراج قواتها من اراضيه ، لافتا الى ان بنود الاتفاقية لم تحدد وقتاً لانهائها لكنها منحت الاطراف المتفقة صلاحية الخروج من تلك الاتفاقية.

وقال العكيلي في تصريح اطلعت عليه “الاتجاه برس”، ان “ العراق وقع الاتفاقية الامنية مع الجانب الاميركي من اجل درء الخطر ومكافحة الارهاب، الامر الذي لم تلتزم به اميركا ولم تقدم شيئاً اثناء دخول داعش الارهابي الى العراق”.

واضاف ان “الاتفاقية لم تحدد بوقت معين لانهائها لكنها منحت الصلاحية للعراق واميركا بالخروج منها، وبالتالي فأن بغداد تستطيع تقديم طلباً الى الطرف الاخر توضح فيه خروجها من الاتفاقية الامنية”.

واوضح العكيلي، ان “ العراق وفي حال رفض الادارة الاميركية انهاء الاتفاقية الامنية وخروج القوات الاميركية من العراق فأن الاخير بامكانه اللجوء الى الامم المتحدة ومجلس الامن لانهاء تلك الاتفاقية خاصة ان الجهتين على علم ومعرفة دقيقة بتفاصيل الاتفاقية وموثقة لديهما”.

يذكر ان كتلا نيابية تسعى الى تعديل او الغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع اميركا بعد قيام واشنطن بنقض بعض بنود فيها من خلال التنصل عن دعم الحكومة العراقية اثناء سيطرة داعش على بعض المحافظات العراقية.

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