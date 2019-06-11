الاصلاح: الصراعات السياسية تحول دون انهاء المناصب بالوكالة

2019/06/11 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزا النائب عن تحالف الإصلاح رياض المسعودي، اليوم الثلاثاء، تأخر حسم إنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة إلى الصراعات السياسية والمحاصصة، فيما بين أن المعوقات ستؤجل حسم ملف إنهاء مناصب الوكالة حتى عام 2020.

وقال المسعودي في تصريح اطلعت عليه “الاتجاه برس”، إن “إنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة أمر صعب وسيتجاوز العام الحالي كون الصراعات السياسية تحول دون تحقيقه نهاية الشهر الجاري”، لافتا إلى إن “تلك المناصب سيتعامل معها وفق القانون بعد نهاية حزيران الجاري على أنها تصريف أعمال يومية فقط، فضلا عن إيقاف جميع مخصصاتها المالية”.

وأضاف أن “الصراعات الكتل السياسية بشأن الحصول على بعض الدرجات الخاصة والمناصب المهمة في الحكومة تقف وراء تأخير حسم ملف إدارة المناصب بالوكالة حتى الآن”، مبينا إن “الحكومة عازمة على تغيير جميع المناصب ألا أن خطواتها في الاستبدال بطيئة وستتجاوز العام الحالي”.

وحذر تحالف الفتح، أمس الاثنين، من توقف شبه تام لعمل الحكومة بعد الثلاثين من حزيران الجاري ما لم يحسم عبد المهدي الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة.

وعد النائب عن تحالف البناء حنين قدو، في وقات سابق، أمر إنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة نهاية الشهر الجاري بالصعب وشبه المستحيل، فيما بين أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا يمتلك الصلاحية الكاملة لإنهاء ملف إدارة تلك المناصب بالوكالة.

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