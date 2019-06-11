عبد المهدي: لا توجد سلطة للحزب على الدولة ولا أنوي تقديم استقالتي

2019/06/11 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عدم وجود نية لديه لتقديم استقالته من منصبه، مشيراً إلى عدم وجود “سلطة” للحزب على الدولة، وفي حين بين أن مجلس الوزراء ناقش اليوم ملف استملاك الأراضي، شدد على ضرورة عدم تضخيم الأمور بشأن حرائق الأراضي الزراعية.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي وتابعته “الاتجاه برس”: “ملتزمون بتطبيق البرنامج الحكومي”، مشيراً إلى أن “الأمور تسير بشكل جيد في العراق”.

وأضاف عبد المهدي: “لا توجد سلطة للحزب على الدولة ورئيس الوزراء مسؤول عن اداء الوزراء”، متابعاً بالقول : “لا توجد أي صحة لنيتنا تقديم الاستقالة”.

وبخصوص الحديث عن وجود مساع لإقالته، قال عبد المهدي: “لا يوجد حراك نيابي بهذا الاتجاه وهذا الحديث مجرد مضاربات وتحليلات سياسية ومناظرات اعلامية لتحريك الاجواء”.

وفي سياق منفصل، لفت عبد المهدي إلى أن “مجلس الوزراء بحث (في جلسة اليوم) ملف الاستملاك الأراضي”.

من جانبه آخر، أكد رئيس الوزراء أن “انتاج الكهرباء ارتفع إلى أكثر من 18 ألف ميغا واط”.

وبشأن الحرائق في الأراضي الزراعية، لفت عبد المهدي إلى “تسجيل 272 حريقاً في المحاصيل أغلبها بفعل عرضي، ويجب عدم تضخيم الأمور”.

وكان نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي اعتبر، أمس الأول الأحد، أن أمر استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي “ليس ببعيد”، عازيا ذلك الى أن عبد المهدي يؤمن ببناء دولة المؤسسات.

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