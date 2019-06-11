2019/06/11 | 21:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد وفاة بنتين اثر وقوع جدار ملعب في كربلاء المقدسة الى الان لم يتم اصلاح جدران الملعب !!) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد وفاة بنتين اثر وقوع جدار ملعب في كربلاء المقدسة الى الان لم يتم اصلاح جدران الملعب !!) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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