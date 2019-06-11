10 شخصيات تتصارع للحصول على منصب “تيريزا ماي”

2019/06/11 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أطلق 10 قادة محافظين حملات ترشيحهم لرئاسة حزبهم، وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لتيريزا ماي، بينهم الوزير السابق بوريس جونسون المؤيد لبريكست، والذي يعتبر الأوفر حظا.وكان 9 رجال وامرأتان قد أعلنوا رغبتهم في قيادة حزب المحافظين خلفا لماي التي استقالت من زعامة الحزب.والفائز بزعامة الحزب يتولى حكما منصب رئيس الحكومة الذي […]

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