شاهد.. مقترح نيابي لإعتبار ١٤ حزيران مناسبة وطنية لصدور فتوى الجهاد الكفائي

2019/06/11 | 21:10

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مقترح نيابي لإعتبار ١٤ حزيران مناسبة وطنية لصدور فتوى الجهاد الكفائي

الثلاثاء

11

حزيران

2019 :

08:54 pm

21

أعلن النائب يوسف الكلابي إن رئاسة البرلمان وافقت على أدراج مقترح

النواب على جدول أعمال الخميس المتضمن أعتبار يوم صدور فتوى الجهاد

الكفائي مناسبة وطنية.

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