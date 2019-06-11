كربلاء.. اعتقال ضابط تحقيق متلبساً بالرشوة

2019/06/11 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/كشفت دائرة شؤون الداخلية في محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، اعتقال ضابط تحقيق مرتشي يعمل في أحد مراكز شرطة المحافظة.وقال مدير الدائرة العميد خضير الصافي في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، انه "بعد ورود معلومات عن قيام احد ضباط التحقيق في قيادة شرطة كربلاء - قسم شرطة البلدة، بمساومة احد المواطنين بمبلغ 1500$، مقابل الغاء اوامر قبض صادرة بحقه"، لافتا الى انه "تم تشكيل مفرزة من قبل قسم الشؤون الداخلية في المحافظة، ومن ثم تحديد الوقت والمكان، وتم القاء القبض على الضابط المتهم متلبساً بالجرم المشهود".

واضاف، "ان افادة المشتكي تم وعرضها على قاضي التحقيق المختص، وتم توقيفه بالجرم المشهود وفق المادة 307 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".انتهى/س

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