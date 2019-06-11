رباعية زورائية تذل شباك الجوية في الكأس

2019/06/11 | 21:10

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بغداد اليوم - بغداد

حقق فريق الزوراء، الثلاثاء، فوزا كبيرا على الجوية قوامه 4 -1، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في كأس العراق لينتقل الى المباراة النهائية في البطولة.





الزوراء بدأ المباراة والشوط الاول بهدف مبكر عند الدقيقة الرابعة بواسطة مهند رحيم، بعدها تحولت الافضلية والضغط والفرص على المرمى من حصة الجوية، واهدر سلمون وحمادي احمد فرص متوالية، وعلى عكس المجريات اعلن مدافع الزوراء عباس قاسم ومن كرة ركنية استقبلها وسددها بالراس والهدف الثاني في الدقيقة 16، وبسبب اخطاء الدفاع وعدم التمركز الصحيح ومن هجمة زورائية مقابلة جاء الهدف الثالث عن طريق علاء عباس ومن صناعة احمد جلال، ملخص الشوط الاول، ان الافضلية كانت للجوية والاهداف كانت من حصة الزوراء الذي حقق ثلاثة اهداف من ثلاث فرص فقط مستغلا الاخطاء وانهاء الشوط الاول 3- صفر للزوراء.

الجوية لم يستغل افضليته مع بداية الشوط الثاني او الكرات الثابتة وحتى التسديد من بعيد ،فيما حصن الزوراء دفاعاته ولم يكن فعالا في الهجوم باستثناء المرتد، وبقيت الشباك عصية على الجوية رغم الفرص المتوالية، حتى الدقيقة 79 وهدف جوي بنيران صديقة عن طريق مدافع الزوراء مصطفى محمد ، لكن بديل الزوراء امير صباح زاد الغلة الزورائية بالهدف الرابع عند الدقيقة 85، وانتهاء الكلاسيكو زورائي بامتياز 4- 1.

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