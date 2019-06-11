خلاطي: قانون سبايكر جاهز للتصويت.. وهذه حقوق ذوي الشهداء

2019/06/11 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الحكمة حسن خلاطي، جاهزية قانون حقوق مجزرة سبايكر للتصويت، فيما كشف عن حقوق ذوي الشهداء.

وقال خلاطي {للفرات نيوز} ان" قانون حقوق مجزرة سبايكر أصبح جاهزاً للتصويت بعد قراءته القراءة الثانية في البرلمان".وأضاف ان" هذا القانون بعد التصويت على بنوده سيمنحهم حقوق مؤسسة الشهداء".وأوضح خلاطي ان" القانون يتضمن مجموعة مضامين أهمها تخليد شهداء هذه الفاجعة وضمان حقوق ذويهم وكذلك شمولهم بقانون مؤسسة الشهداء وضمان التقاعد لذوي الضحايا".انتهى

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