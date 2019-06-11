الزوراء يسحق الجوية في كلاسيكو الكأس ويتأهل للنهائي

2019/06/11 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سحق فريق الزوراء، خصمه القوة الجوية 4-1 في نصف نهائي كأس العراق.

وتأهل الزوراء الى نهائي البطولة ليواجه الكهرباء الذي حقق المفاجأة اليوم بالفوز على الطلبة بثلاثة أهداف نظيفة.انتهى

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