جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم مقر الأمن الوقائي في نابلس

2019/06/11 | 21:12

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(المستقلة)..قال مسؤولون أمنيون فلسطينيون يوم الثلاثاء إن مقر الامن الوقائي في مدينة نابلس تعرض لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي نجم عنه إصابة اثنين من أفراد الجهاز بإصابات طفيفة.

ونقلت وكالة رويترز عن ضابط في الجهاز طلب عدم ذكره اسمه قوله “عند ما يقارب الساعة الثانية فجرا بدأت قوات من جيش الاحتلال بإطلاق نار عشوائي على المقر الذي تواجد فيه عشرات من أفراد الجهاز”.

وأضاف “اخترق الرصاص العديد من النوافذ والجدران واستمرت عملية إطلاق النار لما يقارب الساعتين قبل أن تنسحب قوات الاحتلال”.

وقال أفيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي “خلال نشاط لقوات جيش الدفاع لاعتقال إرهابيين في مدينة نابلس اندلع تبادل لإطلاق النار بين القوات وبين من رصد من قبلهم كمشتبه فيهم”.

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