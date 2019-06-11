متلبسا بالرشوة..اعتقال ضابط تحقيق في كربلاء

2019/06/11 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير شؤون الداخلية في محافظة كربلاء العميد خضير الصافي، الثلاثاء، اعتقال ضابط تحقيق مرتشي يعمل في أحد مراكز شرطة المحافظة.

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