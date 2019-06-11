مجلس ديالى يشدد على انهاء ظاهرة

2019/06/11 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس مجلس ديالى علي الدايني ،الثلاثاء، على ضرورة إنهاء ظاهرة (الاتاوات) التي تمارسها العصابات المسلحة في بعض مناطق المحافظة.

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